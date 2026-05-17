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« Peu importe le vain­queur entre Jannik Sinner et Casper Ruud, c’est elle la grande gagnante du tournoi », salue José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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« Peu importe qui rempor­tera le tournoi de Rome ce week‐end. C’est elle la grande gagnante. Elle s’appelle Sofia et c’est une petite fille hospi­ta­lisée à l’hôpital Gemelli, dans le service d’oncologie. Sa joie lorsqu’elle est entrée sur le court avec Jannik Sinner n’a pas de prix », a écrit le jour­na­liste espa­gnol José Moron après ce moment fort survenu lors du Masters 1000 de Rome.

Accueillie sous les applau­dis­se­ments du public, la jeune Sofia a partagé un instant privi­légié avec le numéro 1 mondial et ainsi vécu une paren­thèse de bonheur loin de son quoti­dien à l’hôpital.

Un moment simple, mais chargé d’émotion, qui a profon­dé­ment touché les spec­ta­teurs présents et large­ment été salué sur les réseaux sociaux.

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 12:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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