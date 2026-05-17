« Peu importe qui remportera le tournoi de Rome ce week‐end. C’est elle la grande gagnante. Elle s’appelle Sofia et c’est une petite fille hospitalisée à l’hôpital Gemelli, dans le service d’oncologie. Sa joie lorsqu’elle est entrée sur le court avec Jannik Sinner n’a pas de prix », a écrit le journaliste espagnol José Moron après ce moment fort survenu lors du Masters 1000 de Rome.
Accueillie sous les applaudissements du public, la jeune Sofia a partagé un instant privilégié avec le numéro 1 mondial et ainsi vécu une parenthèse de bonheur loin de son quotidien à l’hôpital.
Da igual quien gane el torneo de Roma este fin de semana.— José Morón (@jmgmoron) May 16, 2026
La ganadora es ella.
Se llama Sofia y es una niña del Hospital Gemelli, de la planta oncológica.
Su alegría al entrar a pista con Sinner no tiene precio 🥲 pic.twitter.com/WnxyNlqkys
Un moment simple, mais chargé d’émotion, qui a profondément touché les spectateurs présents et largement été salué sur les réseaux sociaux.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 12:36