« Peu importe qui rempor­tera le tournoi de Rome ce week‐end. C’est elle la grande gagnante. Elle s’appelle Sofia et c’est une petite fille hospi­ta­lisée à l’hôpital Gemelli, dans le service d’oncologie. Sa joie lorsqu’elle est entrée sur le court avec Jannik Sinner n’a pas de prix », a écrit le jour­na­liste espa­gnol José Moron après ce moment fort survenu lors du Masters 1000 de Rome.

Accueillie sous les applau­dis­se­ments du public, la jeune Sofia a partagé un instant privi­légié avec le numéro 1 mondial et ainsi vécu une paren­thèse de bonheur loin de son quoti­dien à l’hôpital.

Da igual quien gane el torneo de Roma este fin de semana.



La gana­dora es ella.



Se llama Sofia y es una niña del Hospital Gemelli, de la planta oncoló­gica.



Su alegría al entrar a pista con Sinner no tiene precio 🥲 pic.twitter.com/WnxyNlqkys — José Morón (@jmgmoron) May 16, 2026

Un moment simple, mais chargé d’émotion, qui a profon­dé­ment touché les spec­ta­teurs présents et large­ment été salué sur les réseaux sociaux.