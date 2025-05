Dans une inter­view exclu­sive accordée à la Gazzetta, dont les propos sont relayés par Tennis World Italia, Riccardo Piatti, ancien entraî­neur de Sinner et Djokovic, a démys­tifié le statut de cham­pion, selon lui attei­gnable de tous avec une rigueur extrême. Si l’Italien perçoit en Carlos Alcaraz une certaine imma­tu­rité pour le moment, il n’a pas oublié de mentionner son ancien poulain italien, qui sort du lot pour son sérieux.

« On pense parfois que le talent ‘tech­nique’ est tout ce qu’il y a de plus impor­tant. Mais le talent des cham­pions réside dans leur façon de penser, pas dans leur façon de jouer. Tout le monde peut devenir fort, mais au niveau d’Ivan Ljubicic, de Maria Sharapova et de Sinner, on n’y arrive que si l’on est guidé par une rigueur extrême. Jannik a toujours été très sérieux et obser­va­teur depuis son enfance. Carlos Alcaraz me fait penser à Roger Federer à l’âge de 22 ans. Roger était lui aussi indis­ci­pliné, il était blond, puis il a mûri et il est devenu une légende. Si vous gagnez quatre Grands Chelems, la disci­pline est quand même là. Il aime vivre sa vie à sa manière, il n’a que 22 ans et il est impor­tant de ne pas partir en vrille. »