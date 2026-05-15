Pour la première fois depuis un petit moment et le début du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner a montré des signes de fatigue lors de sa victoire contre Andrey Rublev, ce jeudi, en quarts de finale.
Malgré tout vainqueur 6–2, 6–4 en à peine 1h30, le numéro 1 mondial a été vu en train de prendre le temps de souffler et de récupérer physiquement après quelques échanges éprouvants.
Forcément interrogé sur cet aspect avant d’affronter Daniil Medvedev en demi‐finales ce vendredi (à partir de 19 heures), l’Italien n’a pas caché une certaine usure.
« Je vais bien, c’est normal d’être plus fatigué un jour. Ces journées ont été longues, j’ai beaucoup joué, mais je suis content d’avoir réussi, je me concentre sur demain. C’est un match important, je dois récupérer physiquement. Je joue beaucoup, et demain soir, ce sera un match très difficile. Physiquement, ça va être dur ; jouer le soir, c’est toujours difficile. Peu importe le résultat, ce sera une victoire si je gagne, mais ça ira aussi si ça se passe mal. J’aurais quelques jours de plus pour récupérer avant Paris, puis on verra comment ça se passe. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 13:13