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Primzic n’en fait pas des tonnes : « Comme Novak n’avait pas joué depuis long­temps, c’était plus facile »

Par
Jean Muller
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Même s’il a réalisé un bon match notam­ment après la perte de la première manche, le joueur croate a été très sobre en confé­rence de presse au sujet de son adver­saire du jour qu’il a toujours admiré et qui restera son idole malgré sa victoire surprise.

« Ce fut un grand moment pour moi, c’était incroyable de partager le terrain avec une légende, en plus je peux dire qu’au­jourd’hui j’ai très bien joué. Je suis très content de ma perfor­mance aujourd’hui, que puis‐je dire. Je sais que Novak reve­nait d’une période sans jouer, donc c’était plus facile pour cette raison, bien que je vous assure que pour moi c’était extrê­me­ment diffi­cile. Surtout dans le premier set, où Novak a joué incroya­ble­ment. À partir de ce moment‐là, j’ai essayé de rester dans le match, de rester concentré, jusqu’à ce que les choses se mettent en place à la fin. Je ne sais vrai­ment pas comment j’ai fait, je voulais juste profiter de chaque moment sur le court et sortir mon meilleur tennis, c’est tout ».

Publié le samedi 9 mai 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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