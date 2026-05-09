Même s’il a réalisé un bon match notamment après la perte de la première manche, le joueur croate a été très sobre en conférence de presse au sujet de son adversaire du jour qu’il a toujours admiré et qui restera son idole malgré sa victoire surprise.
« Ce fut un grand moment pour moi, c’était incroyable de partager le terrain avec une légende, en plus je peux dire qu’aujourd’hui j’ai très bien joué. Je suis très content de ma performance aujourd’hui, que puis‐je dire. Je sais que Novak revenait d’une période sans jouer, donc c’était plus facile pour cette raison, bien que je vous assure que pour moi c’était extrêmement difficile. Surtout dans le premier set, où Novak a joué incroyablement. À partir de ce moment‐là, j’ai essayé de rester dans le match, de rester concentré, jusqu’à ce que les choses se mettent en place à la fin. Je ne sais vraiment pas comment j’ai fait, je voulais juste profiter de chaque moment sur le court et sortir mon meilleur tennis, c’est tout ».
Publié le samedi 9 mai 2026 à 09:45