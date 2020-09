Benoît Paire est incorrigible. Après deux semaines passées en quarantaine à New-York suite à un test positif au COVID-19 le 30 août dernier, le Français est arrivé à Rome il y a quelques jours pour y disputer le Masters 1000. Arrivé fatigué dans la Capitale romaine, Paire a demandé à jouer mardi au lieu du lundi à cause du décalage horaire et des différents évènements qu’il a vécus.

Sauf que les organisateurs en ont fait qu’à leur tête et ont décidé de programmer son match du premier tour, face au local Jannik Sinner, ce lundi même. Il n’en fallait pas plus pour le faire dégoupiller sur son compte Twitter : « PROGRAMMATION DE MERDE ! ! ! Merci InteBNLdItalia. J’ai fait une seule demande c est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d’entraînement avec ce qu’il m’est arrivé à NEW YORK et comme je joue un Italien vous me mettez Lundi ! ! »