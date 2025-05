Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’af­fronter en finale du Masters 1000 de Rome ce dimanche à 17h, pour leur onzième duel (6 victoires à 4 en faveur d’Alcaraz), le jour­na­liste Frédéric Verdier évoquait la supé­rio­rité de l’Espagnol il y a deux jours lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Quand Alcaraz est à son meilleur niveau, personne ne peut lutter, pas même Sinner, pas même Draper qui est excellent en ce moment. Quand il a décidé que c’était terminé, c’est terminé. Comme dans les quatrième et cinquième sets de la finale de Roland‐Garros l’an dernier contre Zverev. C’est fasci­nant. C’est aussi parce qu’il a des temps faibles, qu’il a des tour­nois où il n’est pas trop là ou en perte de moti­va­tion, qu’il est capable d’aller aussi haut. Quand il est là, il est vrai­ment bon. D’une certaine manière, sans le vouloir, il s’éco­no­mise puis­qu’il y a des tas de tour­nois où il manque d’in­ten­sité, ou des tas de matchs où il connaît des petites baisses. Mais il n’empêche que quand dans les grands moments, il répond présent, il a déjà 4 titres du Grand Chelem. Il ne sera jamais, je pense 330 semaines numéro 1, mais il est capable de rede­venir numéro 1, de gagner encore Roland‐Garros et Wimbledon cette année. Je ne dis pas qu’il va le faire mais il en est capable, et c’est déjà énorme. »