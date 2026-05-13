Qualifier Jannik Sinner de robot est un raccourci souvent utilisé dans le monde du tennis depuis que l’Italien impose sa loi sur le circuit. Un raccourci qui ne met pas du tout en valeur le jeu si complet et finalement complexe de l’Italien.
C’est notamment le sens de la récente sortie de l’ancien mentor des soeurs Williams, Rick Macci, qui estime de son côté que ce qualificatif très réducteur est en réalité un vrai compliment.
When people say Sinner a Robot that is an amazing compliment especially if your number one on the planet and dominating. A robot is machine capable automatically carrying out a series of complex actions. But the Italian Flamethrower has I think a little more flexibility than…— Rick Macci (@RickMacci) May 13, 2026
« Quand les gens disent que Sinner est un robot, c’est un formidable compliment, surtout si on est numéro un mondial et qu’on domine le circuit. Un robot est une machine capable d’exécuter automatiquement une série d’actions complexes. Mais le « lance‐flammes » italien a, je pense, un peu plus de souplesse que M. Robot : il sait courir, sauter, glisser, planer et envoyer des coups droits et des revers aussi glacés que des glaces italiennes. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 19:55