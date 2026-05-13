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« Quand les gens disent que Jannik Sinner est un robot, c’est en fait un formi­dable compli­ment. Un robot est une machine capable d’exé­cuter auto­ma­ti­que­ment une série d’ac­tions complexes », explique Rick Macci

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Qualifier Jannik Sinner de robot est un raccourci souvent utilisé dans le monde du tennis depuis que l’Italien impose sa loi sur le circuit. Un raccourci qui ne met pas du tout en valeur le jeu si complet et fina­le­ment complexe de l’Italien.

C’est notam­ment le sens de la récente sortie de l’an­cien mentor des soeurs Williams, Rick Macci, qui estime de son côté que ce quali­fi­catif très réduc­teur est en réalité un vrai compliment. 

« Quand les gens disent que Sinner est un robot, c’est un formi­dable compli­ment, surtout si on est numéro un mondial et qu’on domine le circuit. Un robot est une machine capable d’exé­cuter auto­ma­ti­que­ment une série d’ac­tions complexes. Mais le « lance‐flammes » italien a, je pense, un peu plus de souplesse que M. Robot : il sait courir, sauter, glisser, planer et envoyer des coups droits et des revers aussi glacés que des glaces italiennes. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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