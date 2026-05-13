Qualifier Jannik Sinner de robot est un raccourci souvent utilisé dans le monde du tennis depuis que l’Italien impose sa loi sur le circuit. Un raccourci qui ne met pas du tout en valeur le jeu si complet et fina­le­ment complexe de l’Italien.

C’est notam­ment le sens de la récente sortie de l’an­cien mentor des soeurs Williams, Rick Macci, qui estime de son côté que ce quali­fi­catif très réduc­teur est en réalité un vrai compliment.

When people say Sinner a Robot that is an amazing compli­ment espe­cially if your number one on the planet and domi­na­ting. A robot is machine capable auto­ma­ti­cally carrying out a series of complex actions. But the Italian Flamethrower has I think a little more flexi­bi­lity than… — Rick Macci (@RickMacci) May 13, 2026

« Quand les gens disent que Sinner est un robot, c’est un formi­dable compli­ment, surtout si on est numéro un mondial et qu’on domine le circuit. Un robot est une machine capable d’exé­cuter auto­ma­ti­que­ment une série d’ac­tions complexes. Mais le « lance‐flammes » italien a, je pense, un peu plus de souplesse que M. Robot : il sait courir, sauter, glisser, planer et envoyer des coups droits et des revers aussi glacés que des glaces italiennes. »