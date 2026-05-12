Alexander Zverev risque de ne pas bien dormir ce mardi soir.
Alors qu’il affrontait le local, Luciano Darderi, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le 3e joueur mondial a connu une incroyable désilusion.
Pourtant dominateur et devant au score jusqu’à 6–1, 5–3, l’Allemand a d’abord connu un petit trou d’air au moment de servir pour le match, avant d’obtenir quatre balles de match dans le jeu décisif et de commettre une double faute au pire des moment, sur balle de set de son adversaire.
Finalement battu 11 points à 10 dans le tie‐break, Sascha s’est ensuite totalement écroulé en encaissant un terrible 6 jeux à 0 dans l’ultime manche : 1–6, 7–6(11), 6–0, en 2h25 de jeu.
First career top 10 win.— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026
First career Masters 1000 quarterfinal.@Lucianodarderi_ becomes the first man not named Sinner to defeat Zverev at Masters 1000 level this year – and he does it at home ! 🇮🇹#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/kH0Jo51X71
Du côté de Darderi, c’est évidemment l’une des plus victoires de sa carrière, si ce n’est la plus belle, d’autant plus devant un public survolté. Un match qui restera longtemps dans sa mémoire.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 17:08