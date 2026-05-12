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Quatre balles de match manquées et une bulle, Zverev s’ef­fondre totalement

Par
Thomas S
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Alexander Zverev risque de ne pas bien dormir ce mardi soir.

Alors qu’il affron­tait le local, Luciano Darderi, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le 3e joueur mondial a connu une incroyable désilusion.

Pourtant domi­na­teur et devant au score jusqu’à 6–1, 5–3, l’Allemand a d’abord connu un petit trou d’air au moment de servir pour le match, avant d’ob­tenir quatre balles de match dans le jeu décisif et de commettre une double faute au pire des moment, sur balle de set de son adversaire.

Finalement battu 11 points à 10 dans le tie‐break, Sascha s’est ensuite tota­le­ment écroulé en encais­sant un terrible 6 jeux à 0 dans l’ul­time manche : 1–6, 7–6(11), 6–0, en 2h25 de jeu. 

Du côté de Darderi, c’est évidem­ment l’une des plus victoires de sa carrière, si ce n’est la plus belle, d’au­tant plus devant un public survolté. Un match qui restera long­temps dans sa mémoire. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 17:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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