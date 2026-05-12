Alexander Zverev risque de ne pas bien dormir ce mardi soir.

Alors qu’il affron­tait le local, Luciano Darderi, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le 3e joueur mondial a connu une incroyable désilusion.

Pourtant domi­na­teur et devant au score jusqu’à 6–1, 5–3, l’Allemand a d’abord connu un petit trou d’air au moment de servir pour le match, avant d’ob­tenir quatre balles de match dans le jeu décisif et de commettre une double faute au pire des moment, sur balle de set de son adversaire.

Finalement battu 11 points à 10 dans le tie‐break, Sascha s’est ensuite tota­le­ment écroulé en encais­sant un terrible 6 jeux à 0 dans l’ul­time manche : 1–6, 7–6(11), 6–0, en 2h25 de jeu.

First career top 10 win.

First career Masters 1000 quar­ter­final.@Lucianodarderi_ becomes the first man not named Sinner to defeat Zverev at Masters 1000 level this year – and he does it at home ! 🇮🇹#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/kH0Jo51X71 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026

Du côté de Darderi, c’est évidem­ment l’une des plus victoires de sa carrière, si ce n’est la plus belle, d’au­tant plus devant un public survolté. Un match qui restera long­temps dans sa mémoire.