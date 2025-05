Rappelez‐vous la poignée de main extrê­me­ment tendue entre Arthur Fils et Thiago Seyboth Wild en février dernier après un match de Coupe Davis, ou celle glaciale entre le Français et Alexander Zverev après leur finale à Hambourg en juillet 2024.

Le numéro 1 trico­lore a encore vécu une fin de match anor­male ce samedi après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, le Grec ayant visi­ble­ment besoin de s’ex­pli­quer.

« Quelque chose n’a pas plu au Grec, mais je ne sais pas comment Fils fait pour se retrouver impliqué dans ces polé­miques. Les célé­bra­tions ne plaisent géné­ra­le­ment pas à ses adver­saires », a réagi le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 75 000 personnes sur le réseau social X.

