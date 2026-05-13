Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, quart de finaliste à Madrid et Rome, l’Espagnol Rafael Jodar réalise une saison sur terre battue exceptionnelle et continue d’impressionner les observateurs.
En conférence de presse après sa victoire contre Learner Tien (21e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 italien (6−1, 6–4), le nouveau phénomène du circuit a été interrogé sur une potentielle revanche en finale contre Jannik Sinner, qui l’avait battu à Madrid (6−2, 7–6).
« Non, sincèrement, je n’y pense pas. Je ne pense qu’à mon prochain match, que je sais être contre un adversaire très coriace en quarts de finale. Je prends les matchs les uns après les autres. J’essaie de tirer les leçons de tous mes duels, je trouve que mes deux derniers tournois se passent plutôt bien, je joue à un très bon niveau. Si je n’aborde pas chaque match avec le bon état d’esprit, je ne remporterai pas beaucoup de victoires à chaque tournoi », a répondu le 34e joueur mondial qui affrontera Luciano Darderi (20e) pour une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 11:24