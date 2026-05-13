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Rafael Jodar, inter­rogé sur Jannik Sinner : « Sincèrement, je n’y pense pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, quart de fina­liste à Madrid et Rome, l’Espagnol Rafael Jodar réalise une saison sur terre battue excep­tion­nelle et continue d’impressionner les observateurs. 

En confé­rence de presse après sa victoire contre Learner Tien (21e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 italien (6−1, 6–4), le nouveau phéno­mène du circuit a été inter­rogé sur une poten­tielle revanche en finale contre Jannik Sinner, qui l’avait battu à Madrid (6−2, 7–6).

« Non, sincè­re­ment, je n’y pense pas. Je ne pense qu’à mon prochain match, que je sais être contre un adver­saire très coriace en quarts de finale. Je prends les matchs les uns après les autres. J’essaie de tirer les leçons de tous mes duels, je trouve que mes deux derniers tour­nois se passent plutôt bien, je joue à un très bon niveau. Si je n’aborde pas chaque match avec le bon état d’esprit, je ne rempor­terai pas beau­coup de victoires à chaque tournoi », a répondu le 34e joueur mondial qui affron­tera Luciano Darderi (20e) pour une place dans le dernier carré.

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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