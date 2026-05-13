Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, quart de fina­liste à Madrid et Rome, l’Espagnol Rafael Jodar réalise une saison sur terre battue excep­tion­nelle et continue d’impressionner les observateurs.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Learner Tien (21e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 italien (6−1, 6–4), le nouveau phéno­mène du circuit a été inter­rogé sur une poten­tielle revanche en finale contre Jannik Sinner, qui l’avait battu à Madrid (6−2, 7–6).

« Non, sincè­re­ment, je n’y pense pas. Je ne pense qu’à mon prochain match, que je sais être contre un adver­saire très coriace en quarts de finale. Je prends les matchs les uns après les autres. J’essaie de tirer les leçons de tous mes duels, je trouve que mes deux derniers tour­nois se passent plutôt bien, je joue à un très bon niveau. Si je n’aborde pas chaque match avec le bon état d’esprit, je ne rempor­terai pas beau­coup de victoires à chaque tournoi », a répondu le 34e joueur mondial qui affron­tera Luciano Darderi (20e) pour une place dans le dernier carré.