Nadal is back ! Après plus de cinq mois sans disputer le moindre match en compétition officielle, le numéro 2 mondial va effectuer son grand retour à l’occasion du Masters 1000 de Rome qui débutera le lundi 21 septembre jusqu’au dimanche 27 septembre. Fidèle à ses habitudes, l’Espagnol est venu plusieurs jours à l’avance afin de tâter le court et de humer la terre battue romaine. Vivement lundi !