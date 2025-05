Sur le réseau social X, l’ex‐numéro 1 mondiale et ancienne coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a commenté la grosse expli­ca­tion au filet entre Arthur Fils et Stefanos Tsitsipas après la victoire du Français au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome.

After watching the Tsitsipas v Fils drama, where are all the “oh men and their drama” comments😂!! I remember recently having to point out to someone on this APP who went

after women on tour for this 💩 and saying men do it too. I will say, these 2 in parti­cular do it A LOT !