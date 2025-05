« C’est ton boulot de poser des ques­tions aussi stupides », a lâché Alexander Zverev lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Une phrase choc commentée sur X par l’ex‐numéro 1 mondiale en double et ancienne coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.

« La réponse est gros­sière, mais la ques­tion est ridi­cule. Désolée. Il (l’in­ter­vie­weur) aurait pu dire que les dernières semaines avaient été diffi­ciles après Munich et demander à Zverev s’il se sentait plus à l’aise ici à Rome. Le tennis que nous avons vu correspondait‐il à ce qu’il ressen­tait à Munich ? Il y a des façons de souli­gner cela sans déni­grer un joueur. »

The answer was rude but the ques­tion was ridi­cu­lous. Sorry. He could have said it’s been a tough few weeks after Munich so how much more comfor­table are you here in Rome ? Was the tennis we saw today how u felt in Munich ? There are ways to high­light it without ripping a player.