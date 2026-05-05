L’ancien joueur italien n’a jamais imaginé que Jannik se s’aligne pas dans la capitale italienne. D’ailleurs, pour lui, jouer à Rome est la bonne décision indépendamment du fait qu’il soit la star du pays.
« Je n’a jamais eu de doute sur la venue de Jannik. Quand on remporte un tournoi majeur comme celui de Madrid, il est crucial de bien récupérer physiquement et mentalement. L’avantage, c’est qu’entre Madrid et Rome, Jannik aura six jours pour éliminer les toxines, puisqu’il fera ses débuts au Foro samedi. Il aura donc largement le temps de se ressourcer. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 09:21