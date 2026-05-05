L’ancien joueur italien n’a jamais imaginé que Jannik se s’aligne pas dans la capi­tale italienne. D’ailleurs, pour lui, jouer à Rome est la bonne déci­sion indé­pen­dam­ment du fait qu’il soit la star du pays.

« Je n’a jamais eu de doute sur la venue de Jannik. Quand on remporte un tournoi majeur comme celui de Madrid, il est crucial de bien récu­pérer physi­que­ment et menta­le­ment. L’avantage, c’est qu’entre Madrid et Rome, Jannik aura six jours pour éliminer les toxines, puis­qu’il fera ses débuts au Foro samedi. Il aura donc large­ment le temps de se ressourcer. »