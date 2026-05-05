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Renzo Furlan : « Jannik Sinner aura six jours pour éliminer les toxines, puis­qu’il fera ses débuts samedi. Il aura donc large­ment le temps de se ressourcer »

Par
Jean Muller
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Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 29/04/2026 - -

L’ancien joueur italien n’a jamais imaginé que Jannik se s’aligne pas dans la capi­tale italienne. D’ailleurs, pour lui, jouer à Rome est la bonne déci­sion indé­pen­dam­ment du fait qu’il soit la star du pays.

« Je n’a jamais eu de doute sur la venue de Jannik. Quand on remporte un tournoi majeur comme celui de Madrid, il est crucial de bien récu­pérer physi­que­ment et menta­le­ment. L’avantage, c’est qu’entre Madrid et Rome, Jannik aura six jours pour éliminer les toxines, puis­qu’il fera ses débuts au Foro samedi. Il aura donc large­ment le temps de se ressourcer. »

Publié le mardi 5 mai 2026 à 09:21

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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