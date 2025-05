Au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, la grosse expli­ca­tion au filet entre Arthur Fils et Stefanos Tsitsipas a fait le tour de la toile. Le double fina­liste était revenu sur un fait de jeu du deuxième set, où il a manqué de peu de toucher la tête du 14e joueur mondial. Un moment qui avait perturbé le Grec, alors que le Français ne s’était pas préoc­cupé de l’in­quié­tude et des excuses immé­diates de son adversaire.

« Ce que j’ai dit à Tsitsipas au filet, c’est : ‘Tu me mets 6–2, tu es en train de me découper, il faut bien que je trouve un moyen de me motiver sinon ça va faire 6–2, 6–2’ « , a expliqué le numéro 1 trico­lore après le match.

Une façon de rentrer dans la tête de son adver­saire beau­coup appré­ciée par Andy Roddick. Dans le Tennis Channel Live Podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro un mondial estime qu’en Fils, il y a un peu de John McEnroe, réputé pour son carac­tère volcanique.

« J’ai bien aimé qu’il soit un peu mesquin aujourd’hui (dimanche). Il a trouvé le moyen de rentrer dans le match. Il sait tirer quelque chose de rien, à la manière de John McEnroe. Il suffit de changer l’énergie du match quand c’est néces­saire. J’aime le fait qu’il l’ait assumé. Ce n’est pas comme s’il essayait d’in­venter quelque chose après le match. Il a dit : ‘J’ai besoin d’énergie, et c’est là que je l’ai trouvée’.