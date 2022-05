Consultant sur Tennis Channel, l’an­cien numéro un mondial, Andy Roddick, a tenté d’ana­lyser l’af­fiche de ces huitièmes de finale sur le Masters 1000 de Rome entre le tenant du titre, Rafael Nadal, et le Canadien Denis Shapovalov. D’ailleurs, ce dernier était passé tout proche de l’emporter l’année dernière face au Majorquin après avoir eu deux balles de matchs avant de s’in­cliner au tie‐break du trosième set.

« Le coup droit haut et lifté que Rafa aime jouer aux droi­tiers, où il essaie d’en­voyer son adver­saire dans le no man’s land, ne fonc­tionne pas aussi bien contre Shapovalov. Denis peut obtenir de gros coups droits sur ce coup droit croisé de Nadal. Il va devoir atta­quer les deuxièmes services et faire de grands écarts comme il le fait. Rafa va essayer, je suppose, de faire un pour­cen­tage élevé de premiers services. Shapo, lui, n’est peut‐être pas aussi bon en première balle de service qu’en deuxième balle de service. Rafa va essayer de le coincer dans le coin du revers avec son coup droit en long de ligne. En fait, Rafa est très bon avec son revers croisé, alors il va essayer de frapper le revers de Shapovalov. »