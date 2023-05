Andrey Rublev s’est sorti hier du piège tendu par Alejandro Davidovich Fokina, toujours redou­table sur terre battue. Après un premier set dans lequel le Russe était malmené il a rectifié le tir pour s’imposer en deux manches (7−6, 6–3).

En confé­rence de presse, le 6ème joueur mondial est revenu sur son acco­lade avec une « fan » à la fin de la rencontre.

« Je crois qu’elle m’a serré dans ses bras et qu’elle s’est mise à pleurer, ou plutôt, je crois qu’elle a commencé à pleurer avant de me demander un auto­graphe. La vérité, c’est qu’il n’y a pas d’ex­pli­ca­tion possible pour parler de tout l’amour que les fans me donnent, quand je les vois, je vais vite les serrer dans mes bras », a déclaré Andrey Rublev.

Le Russe est vrai­ment touchant ces derniers temps et prend grand soin de ces fans.