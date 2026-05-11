Souvent critiqué pour ses explo­sions de colère et sa fragi­lité émotion­nelle sur le court, Andrey Rublev s’est exprimé avec beau­coup d’hu­mi­lité et de sincé­rité lors de l’in­ter­view après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina (23e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome : 6–4, 6–4.

Intervieweur : « Quand on joue dans des condi­tions diffi­ciles comme celles‐ci, comment aborde‐t‐on menta­le­ment le match ? Comment as‐tu réussi à surmonter ces difficultés ? »

Rublev : « Je ne sais pas vrai­ment comment je m’y prends (rires). Il faudrait demander aux joueurs qui restent stables menta­le­ment tout au long de la saison, quoi qu’il arrive. Moi ? J’essaie de trouver une solu­tion. Aujourd’hui, j’ai réussi à le faire. Mon approche, c’est simple­ment de ne pas avoir d’approche. Je laisse les choses se passer comme elles doivent se passer, et c’est tout. Aujourd’hui, ça a marché, alors on verra… J’essaie juste de trouver une solu­tion, et cette fois, ça a marché. J’espère que je conti­nuerai à trouver cette solu­tion et qu’elle fonc­tion­nera toujours. »

Rublev after beating Davidovich Fokina in Rome



“When you’re playing in tough condi­tions like this how do you approach it mentally ? How were you able to solve those problems ?



Andrey : “I don’t know how I approach it. 😂 I mean you have to ask the players who are stable mentally… pic.twitter.com/9A7B1n2mSV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2026

Pour tenter de filer en quarts de finale, le 14e joueur mondial affron­tera soit Brandon Nakashima (32e) soit Nikoloz Basilashvili (117e).