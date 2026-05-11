Souvent critiqué pour ses explosions de colère et sa fragilité émotionnelle sur le court, Andrey Rublev s’est exprimé avec beaucoup d’humilité et de sincérité lors de l’interview après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina (23e mondial) au troisième tour du Masters 1000 de Rome : 6–4, 6–4.
Intervieweur : « Quand on joue dans des conditions difficiles comme celles‐ci, comment aborde‐t‐on mentalement le match ? Comment as‐tu réussi à surmonter ces difficultés ? »
Rublev : « Je ne sais pas vraiment comment je m’y prends (rires). Il faudrait demander aux joueurs qui restent stables mentalement tout au long de la saison, quoi qu’il arrive. Moi ? J’essaie de trouver une solution. Aujourd’hui, j’ai réussi à le faire. Mon approche, c’est simplement de ne pas avoir d’approche. Je laisse les choses se passer comme elles doivent se passer, et c’est tout. Aujourd’hui, ça a marché, alors on verra… J’essaie juste de trouver une solution, et cette fois, ça a marché. J’espère que je continuerai à trouver cette solution et qu’elle fonctionnera toujours. »
Rublev after beating Davidovich Fokina in Rome— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2026
“When you’re playing in tough conditions like this how do you approach it mentally ? How were you able to solve those problems ?
Andrey : “I don’t know how I approach it. 😂 I mean you have to ask the players who are stable mentally… pic.twitter.com/9A7B1n2mSV
Pour tenter de filer en quarts de finale, le 14e joueur mondial affrontera soit Brandon Nakashima (32e) soit Nikoloz Basilashvili (117e).
Publié le lundi 11 mai 2026 à 13:50