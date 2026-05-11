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Rublev, après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes : « Je ne sais pas comment je m’y prends. Mon approche, c’est simple­ment de ne pas avoir d’approche »

Par
Baptiste Mulatier
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Souvent critiqué pour ses explo­sions de colère et sa fragi­lité émotion­nelle sur le court, Andrey Rublev s’est exprimé avec beau­coup d’hu­mi­lité et de sincé­rité lors de l’in­ter­view après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina (23e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome : 6–4, 6–4.

Intervieweur : « Quand on joue dans des condi­tions diffi­ciles comme celles‐ci, comment aborde‐t‐on menta­le­ment le match ? Comment as‐tu réussi à surmonter ces difficultés ? »

Rublev : « Je ne sais pas vrai­ment comment je m’y prends (rires). Il faudrait demander aux joueurs qui restent stables menta­le­ment tout au long de la saison, quoi qu’il arrive. Moi ? J’essaie de trouver une solu­tion. Aujourd’hui, j’ai réussi à le faire. Mon approche, c’est simple­ment de ne pas avoir d’approche. Je laisse les choses se passer comme elles doivent se passer, et c’est tout. Aujourd’hui, ça a marché, alors on verra… J’essaie juste de trouver une solu­tion, et cette fois, ça a marché. J’espère que je conti­nuerai à trouver cette solu­tion et qu’elle fonc­tion­nera toujours. »

Pour tenter de filer en quarts de finale, le 14e joueur mondial affron­tera soit Brandon Nakashima (32e) soit Nikoloz Basilashvili (117e).

Publié le lundi 11 mai 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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