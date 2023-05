Lauréat de son tout premier titre en Masters 1000 il y a quelques semaines à Monte‐Carlo après avoir échoué à de nombreuses reprises sur la dernière ou l’avant dernière marche d’un grand tournoi, Andrey Rublev, qui a décidé de renou­veler une partie de son équipe à l’in­ter­saison en enga­geant notam­ment une personne spécia­lisée dans la prépa­ra­tion mentale, a donné une inter­view au Guardian dans laquelle il évoque cette transformation.

« Avant, au lieu de dire : ‘Je suis complè­te­ment tendu, je n’ar­rive à pas à mettre une balle dans le court’, je commen­çais à dire : ‘C’est à cause du vent, du soleil, de l’ar­bitre, du spec­ta­teur qui crie ou de l’ad­ver­saire qui prend trop de temps’. C’est parce que vous avez peur de dire que vous avez été stressé et bloqué. Il s’agit d’être honnête avec soi‐même, d’être honnête avec son équipe, de l’écouter et de lui faire part de tes craintes et de ce qui se passe dans sa tête, puis d’ana­lyser ensemble ce que l’on peut faire de mieux. Et puis aussi, un peu de médi­ta­tion. Et dans les moments où vous êtes vrai­ment énervé en dehors du terrain et de la vie, essayez de ne pas être négatif. »