Il est rare qu’un smash boisé termine sa course à l’intérieur du court. Mais il est encore plus qu’il se transforme en coup gagnant.
C’est pourtant bien ce qui est arrivé à Andrey Rublev lors sa défaite face à Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.
Le Russe, qui s’est bien sûr excusé, a en tout cas bien fait rire les spectateurs et commentateurs.
Exactly how he meant it 😏@AndreyRublev97 #IBI26 pic.twitter.com/6yRI2LUpZB— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2026
Un coup extrêmement chanceux qui ne l’a pas empêché de concéder une huitième défaite en onze matchs face à l’intouchable numéro 1 mondial.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 16:50