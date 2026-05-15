Accueil ATP ATP - Rome

Rublev décroche la palme du coup gagnant le plus chan­ceux de l’année

Par
Thomas S
-
437

Il est rare qu’un smash boisé termine sa course à l’in­té­rieur du court. Mais il est encore plus qu’il se trans­forme en coup gagnant.

C’est pour­tant bien ce qui est arrivé à Andrey Rublev lors sa défaite face à Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Rome. 

Le Russe, qui s’est bien sûr excusé, a en tout cas bien fait rire les spec­ta­teurs et commentateurs. 

Un coup extrê­me­ment chan­ceux qui ne l’a pas empêché de concéder une huitième défaite en onze matchs face à l’in­tou­chable numéro 1 mondial. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 16:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥