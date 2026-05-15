Il est rare qu’un smash boisé termine sa course à l’in­té­rieur du court. Mais il est encore plus qu’il se trans­forme en coup gagnant.

C’est pour­tant bien ce qui est arrivé à Andrey Rublev lors sa défaite face à Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Le Russe, qui s’est bien sûr excusé, a en tout cas bien fait rire les spec­ta­teurs et commentateurs.

Un coup extrê­me­ment chan­ceux qui ne l’a pas empêché de concéder une huitième défaite en onze matchs face à l’in­tou­chable numéro 1 mondial.