Encore bous­culé en début de tournoi, Andrey Rublev ne parvient pas à sortir la tête de l’eau.

Dès son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, le Russe est vaincu en trois sets (7−5, 4–6, 6–3) par Fabian Marozsan (61e joueur mondial).

Si Marat Safin a intégré son staff depuis près d’un mois, le numéro 17 mondial rallonge aujourd’hui un peu plus sa lourde série de défaites. Celui qui n’a pas atteint de troi­sième tour depuis son titre à Doha, sur dur, concède sa 7e défaite sur les 9 derniers matchs.

Another Magic Marozsan win ✨



The Hungarian takes out Rublev 7–5 4–6 6–3 to move on in Rome !#IBI25 pic.twitter.com/CiFAfZ4APh