Battu en deux manches (2−6, 4–6), Andrey est arrivé en confé­rence de presse presque tranquille.

Il a bien sûr ironisé sur le fait qu’il avait été le premier à breaker l’Italien : « Quel exploit ! » . Par la suite, il a fait un résumé assez « humo­ris­tique » de son match : « Je dirais que c’était correct. Sans plus. Oui, mais Jannik joue très bien. Il est très régu­lier. Il faut être extrê­me­ment concentré pour main­tenir ce niveau.La dernière fois que j’ai joué contre lui sur cette surface, c’était à Paris. Il n’y avait pas photo. Il m’a surclassé. Aujourd’hui, au moins, il y a eu un peu d’échanges » a expliqué le Russe.



Il ne faut pas voir ses propos comme une réelle rési­gna­tion et d’ailleurs il a tenu à insister sur cet idée : « On verra. Alcaraz le bat souvent. C’est vrai qu’ils sont tous les deux au‐dessus du lot. On verra bien. La saison n’est pas encore finie. De nouveaux joueurs arrivent, alors on verra »