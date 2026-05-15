Battu en deux manches (2−6, 4–6), Andrey est arrivé en conférence de presse presque tranquille.
Il a bien sûr ironisé sur le fait qu’il avait été le premier à breaker l’Italien : « Quel exploit ! » . Par la suite, il a fait un résumé assez « humoristique » de son match : « Je dirais que c’était correct. Sans plus. Oui, mais Jannik joue très bien. Il est très régulier. Il faut être extrêmement concentré pour maintenir ce niveau.La dernière fois que j’ai joué contre lui sur cette surface, c’était à Paris. Il n’y avait pas photo. Il m’a surclassé. Aujourd’hui, au moins, il y a eu un peu d’échanges » a expliqué le Russe.
Il ne faut pas voir ses propos comme une réelle résignation et d’ailleurs il a tenu à insister sur cet idée : « On verra. Alcaraz le bat souvent. C’est vrai qu’ils sont tous les deux au‐dessus du lot. On verra bien. La saison n’est pas encore finie. De nouveaux joueurs arrivent, alors on verra »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 10:16