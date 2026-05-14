Comme à son habi­tude, Andrey Rublev est apparu beau­coup moins stressé en confé­rence presse que sur le court.

Battu 6–2, 6–4 en quarts de finale du Masters 1000 de Rome par un Jannik Sinner un peu souve­rain qu’à l’ac­cou­tumée, le Russe a fait preuve d’ironie lors­qu’un jour­na­liste lui a fait remar­quer qu’il était le premier joueur du tournoi à prendre le service du numéro 1 mondial.

Un petit exploit compte tenu de la période de domi­na­tion de l’Italien même si Andrey a forcé­ment préféré en rire. Extraits.

Q. Vous avez été le premier à lui prendre son service.

ANDREY RUBLEV : Merci. Quel exploit (rires).

Q. Quelle est votre impres­sion aujourd’hui ?

ANDREY RUBLEV : Pour pouvoir jouer contre lui, il faut être capable de rester très concentré et de main­tenir ce niveau de jeu de manière constante. Comme je l’expliquais tout à l’heure, à 4–2 dans le premier, j’ai déjà un peu baissé ma concen­tra­tion et j’ai commis des fautes faciles. Il n’a même rien fait. Et il m’a breaké. Il a ensuite commis quelques fautes à un moment donné. Peut‐être au deuxième set, à 4–3, alors qu’il était en posi­tion de conserver son break, à 40–0. Il a fait une double faute. Une faute sur un coup droit, une autre sur un revers. Jusque‐là, il ne m’avait pas offert de points gratuits. Il faut le forcer à commettre des fautes ou tenter un coup pour marquer un point gagnant.