Comme à son habitude, Andrey Rublev est apparu beaucoup moins stressé en conférence presse que sur le court.
Battu 6–2, 6–4 en quarts de finale du Masters 1000 de Rome par un Jannik Sinner un peu souverain qu’à l’accoutumée, le Russe a fait preuve d’ironie lorsqu’un journaliste lui a fait remarquer qu’il était le premier joueur du tournoi à prendre le service du numéro 1 mondial.
Un petit exploit compte tenu de la période de domination de l’Italien même si Andrey a forcément préféré en rire. Extraits.
Q. Vous avez été le premier à lui prendre son service.
ANDREY RUBLEV : Merci. Quel exploit (rires).
Q. Quelle est votre impression aujourd’hui ?
ANDREY RUBLEV : Pour pouvoir jouer contre lui, il faut être capable de rester très concentré et de maintenir ce niveau de jeu de manière constante. Comme je l’expliquais tout à l’heure, à 4–2 dans le premier, j’ai déjà un peu baissé ma concentration et j’ai commis des fautes faciles. Il n’a même rien fait. Et il m’a breaké. Il a ensuite commis quelques fautes à un moment donné. Peut‐être au deuxième set, à 4–3, alors qu’il était en position de conserver son break, à 40–0. Il a fait une double faute. Une faute sur un coup droit, une autre sur un revers. Jusque‐là, il ne m’avait pas offert de points gratuits. Il faut le forcer à commettre des fautes ou tenter un coup pour marquer un point gagnant.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 17:48