Malgré dix quarts de finale disputés en Grand Chelem, Andrey Rublev n’a encore jamais réussi à fran­chir ce cap pour atteindre le dernier carré d’un tournoi majeur.

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, où il affron­tera Nikoloz Basilashvili (117e), le Russe de 28 ans a évoqué cette « malédiction ».

« J’ai disputé dix quarts de finale. Et ils sont tous impor­tants. Je ne sais pas ce qui est le plus diffi­cile : atteindre dix quarts ou une ou deux demi‐finales. Il y a des joueurs qui ont atteint une demi‐finale et qui n’ont pas fait grand‐chose de plus par la suite. On pour­rait peut‐être échanger cinq quarts de finale contre une demi‐finale, ça dépend du marché et de la façon dont on fait les calculs. »