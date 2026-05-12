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Rublev sur ses dix quarts de finale en Grand Chelem : « Il y a des joueurs qui ont atteint une demi‐finale et qui n’ont pas fait grand‐chose de plus par la suite »

Par
Baptiste Mulatier
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Malgré dix quarts de finale disputés en Grand Chelem, Andrey Rublev n’a encore jamais réussi à fran­chir ce cap pour atteindre le dernier carré d’un tournoi majeur.

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, où il affron­tera Nikoloz Basilashvili (117e), le Russe de 28 ans a évoqué cette « malédiction ». 

« J’ai disputé dix quarts de finale. Et ils sont tous impor­tants. Je ne sais pas ce qui est le plus diffi­cile : atteindre dix quarts ou une ou deux demi‐finales. Il y a des joueurs qui ont atteint une demi‐finale et qui n’ont pas fait grand‐chose de plus par la suite. On pour­rait peut‐être échanger cinq quarts de finale contre une demi‐finale, ça dépend du marché et de la façon dont on fait les calculs. »

Publié le mardi 12 mai 2026 à 10:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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