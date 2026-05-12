Malgré dix quarts de finale disputés en Grand Chelem, Andrey Rublev n’a encore jamais réussi à franchir ce cap pour atteindre le dernier carré d’un tournoi majeur.
Dans des propos relayés par Punto de Break après sa qualification pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, où il affrontera Nikoloz Basilashvili (117e), le Russe de 28 ans a évoqué cette « malédiction ».
« J’ai disputé dix quarts de finale. Et ils sont tous importants. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile : atteindre dix quarts ou une ou deux demi‐finales. Il y a des joueurs qui ont atteint une demi‐finale et qui n’ont pas fait grand‐chose de plus par la suite. On pourrait peut‐être échanger cinq quarts de finale contre une demi‐finale, ça dépend du marché et de la façon dont on fait les calculs. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 10:23