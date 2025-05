Ce dimanche, Corentin Moutet a réalisé un petit exploit au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome. Dans un match mara­thon de 3 h45, il s’est offert Holger Rune en trois sets (7−5, 5–7, 7–6), son premier top 10 en carrière. En état de grâce sur le court, il a fait visiter tout le terrain au Danois, avec son jeu de variation.

À en croire le récent vain­queur de Barcelone, le 83e joueur mondial lui a proposé un vrai défi physique. Au micro de la chaîne danoise TV2, il confie être complè­te­ment lessivé de son match.

« Si vous me demandez comment mon corps se sent en ce moment, je vous réponds que c’est l’enfer. Ce fut un très long match. De longs duels et de longues courses du début à la fin. J’ai vrai­ment testé mon physique, et il n’est pas tout à fait là où je voudrais qu’il soit en ce moment. J’ai senti que j’étais un peu plus lent sur mes pieds que d’ha­bi­tude. J’ai aussi joué un long premier match, donc il y avait proba­ble­ment encore un peu de fatigue dans mes jambes. »