Après sa victoire face à Novak Djokovic, Holger Rune a été ques­tionné en confé­rence de presse sur l’idée selon laquelle il serait un « bad boy » du circuit. Un label que le Danois réfute totalement.

« Je ne me consi­dère pas du tout comme un mauvais garçon. Je veux dire que je joue avec beau­coup de passion et d’énergie quand je suis sur le terrain. Je pense que c’est le cas de beau­coup de joueurs. Ce qui est mal vu, c’est de casser des raquettes et d’autres choses de ce genre. Si je me souviens bien, je ne casse pas de raquette quand je joue »