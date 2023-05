Holger Rune a de l’am­bi­tion et du carac­tère. Il arrive à Rome, reposé, et avec la ferme inten­tion de réaliser une belle performance.

« Après ma défaite à Madrid, j’ai pris quelques jours de repos pour récu­pérer physi­que­ment des longs matches que je joue sur ce circuit et pour me calmer menta­le­ment. Aujourd’hui, je me sens tout à fait prêt à faire quelque chose de grand ici à Rome. Je suis bien conscient que dans un circuit aussi compé­titif que celui d’au­jourd’hui, il est diffi­cile de gagner des matches et je devrai toujours être prêt à souf­frir. Les défaites comme celle que j’ai subie à Madrid sont doulou­reuses, mais elles m’aident à conti­nuer à évoluer. Les condi­tions de ce tournoi sont plus proches de celles de Monte‐Carlo, j’es­père donc bien faire »