Les retrou­vailles entre Holger Rune et Casper Ruud étaient extrê­me­ment atten­dues, près d’un an après leur clash en quarts de finale à Roland‐Garros.

Elles avaient lieu ce samedi à l’oc­ca­sion des demi‐finales du Masters 1000 de Rome. Et elles ont tourné à l’avan­tage de l’in­domp­table Rune, tombeur de Ruud en trois sets : 6–7(2), 6–4, 6–2, en 2h42 de jeu.

Le premier set était serré et d’un très bon niveau. Ruud semblait néan­moins un peu plus solide et c’est logi­que­ment qu’il rempor­tait le tie‐break, parfai­te­ment maîtrisé. Le Norvégien domi­nait cette partie, menait 4–2 dans la deuxième manche et semblait se diriger vers la plus belle victoire de sa saison pour le moins compliquée.

Mais Rune, un peu sorti du match, montrait une fois de plus qu’un match de tennis n’est jamais terminé. Surtout avec lui. Il se ressai­sis­sait, sauvait deux nouvelles balles de break et allait cher­cher cette deuxième manche, un peu miraculeusement.

Ruud, mécon­tent du temps mort médical pris par Rune à 3–2, sortait du cours pendant sept minutes avant le troi­sième set. Rune restait concentré et évoluait à un niveau impres­sion­nant. Sorti du match, le plus âgé des deux commet­tait quelques fautes. Il connais­sait aussi une grosse panne de première balle.

Holger Rune allait remporter ce choc scan­di­nave et battait son rival pour la première fois en cinq confron­ta­tions. Il dispu­tera dimanche à 20 ans (contre Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas) sa troi­sième finale de Masters 1000, sa deuxième sur terre battue cette saison déjà après Monte‐Carlo (défaite contre Andrey Rublev). Un phénomène.