Même Fabio Fognini a préféré en rire.

Mené 5 à 2, l’Italien bien que poussé par le public en menait pas large.

Et puis sur un smash penalty, Holger Rune a voulu frapper de toutes ses forces alors qu’il s’agis­sait d’une balle impor­tante puisque ce point pouvait permettre à son adver­saire de revenir un petit peu dans le match.

Résultat un let qui fait sortir la balle, 5 à 3 et le public romain qui rentre en transe.

Rune sbaglia uno smash sempli­cis­simo e Fabio reagisce così…



Même Fabio n’en croiyait pas ses yeux. Heureusement Rune repre­nait ses esprits et bouclait le set (6−4) puis le match (6−4, 6–2).

Sur le plateau de Tennis Channel, le Danois n’en reve­nait toujours pas.

« Je ne sais pas comment j’ai pu rater ce coup, cela doit être le pire smash de ma carrière. Mais bon cela est arrivé et je me suis surtout dit qu’il fallait rester dans le match et parvenir à faire un bon jeu à 5 à 4. Concernant le public, je trouve que tout cela est positif pour le tennis même si person­nel­le­ment cela était un peu dur dans la premier set. Mais bon, toute cette énergie est une bonne chose. J’aime joué dans ce type d’am­biance. C’est aussi pour cela que je fais ce métier »