Alors qu’il est en train de se forger une répu­ta­tion « d’enfant terrible » sur le circuit, Holger Rune a fait passer un message en confé­rence de presse après sa victoire contre Novak Djokovic en quarts de finale du Masters 1000 de Rome ce mercredi. Un match durant lequel il a traité l’ar­bitre Mohamed Lahyani de « blague ».

« Je ne me consi­dère pas du tout comme un mauvais garçon. Je joue avec beau­coup de passion et d’énergie quand je suis sur le court. Je pense que c’est le cas de beau­coup de joueurs. Je ne vois pas pour­quoi ce serait vu comme un truc de mauvais garçon. Ce qui est mal vu, c’est de casser des raquettes et d’autres choses de ce genre. Si je me souviens bien, je ne casse pas de raquette quand je joue. Il y a évidem­ment quelques événé­ment ici et là. Notamment avec l’ar­bitre aujourd’hui. Mais encore une fois, j’ai vu la balle sortir, il l’a vue dedans. J’ai vu sur le Hawk‐Eye après que la balle était sortie », a déclaré le 7e mondial.