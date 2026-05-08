Pour son premier match de la saison sur terre battue, Giovanni Mpetshi Perricard a dominé le Britannique Jacob Fearnley (123e mondial) : 7–6(6), 4–6, 6–2.
Le Français va désormais défier Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, lors d’un duel annoncé à 20h30 vendredi soir.
Une programmation loin d’être hasardeuse selon son entraîneur, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski, consultant pour Sky Sports.
« Je pense qu’il va apprécier. Mais j’ai le sentiment qu’ils nous font jouer en soirée car ils veulent nous voir évoluer dans des conditions un peu plus lentes. Il a affronté Lorenzo Musetti à plusieurs reprises, et leurs matchs ont été serrés, donc nous avons hâte de relever ce défi. Évidemment, nous partirons en position d’outsiders, mais si nous parvenons à nous améliorer, à progresser et à bien servir, nous avons une chance. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 11:49