Pour son premier match de la saison sur terre battue, Giovanni Mpetshi Perricard a dominé le Britannique Jacob Fearnley (123e mondial) : 7–6(6), 4–6, 6–2.

Le Français va désor­mais défier Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, lors d’un duel annoncé à 20h30 vendredi soir.

Une program­ma­tion loin d’être hasar­deuse selon son entraî­neur, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski, consul­tant pour Sky Sports.

« Je pense qu’il va appré­cier. Mais j’ai le senti­ment qu’ils nous font jouer en soirée car ils veulent nous voir évoluer dans des condi­tions un peu plus lentes. Il a affronté Lorenzo Musetti à plusieurs reprises, et leurs matchs ont été serrés, donc nous avons hâte de relever ce défi. Évidemment, nous parti­rons en posi­tion d’outsiders, mais si nous parve­nons à nous améliorer, à progresser et à bien servir, nous avons une chance. »