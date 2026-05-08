Accueil ATP ATP - Rome

Rusedski, coach de Mpetshi Perricard, n’est pas dupe : « Je pense savoir pour­quoi ils nous font jouer le soir »

Par
Baptiste Mulatier
-
713

Pour son premier match de la saison sur terre battue, Giovanni Mpetshi Perricard a dominé le Britannique Jacob Fearnley (123e mondial) : 7–6(6), 4–6, 6–2.

Le Français va désor­mais défier Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, lors d’un duel annoncé à 20h30 vendredi soir. 

Une program­ma­tion loin d’être hasar­deuse selon son entraî­neur, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski, consul­tant pour Sky Sports.

« Je pense qu’il va appré­cier. Mais j’ai le senti­ment qu’ils nous font jouer en soirée car ils veulent nous voir évoluer dans des condi­tions un peu plus lentes. Il a affronté Lorenzo Musetti à plusieurs reprises, et leurs matchs ont été serrés, donc nous avons hâte de relever ce défi. Évidemment, nous parti­rons en posi­tion d’outsiders, mais si nous parve­nons à nous améliorer, à progresser et à bien servir, nous avons une chance. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥