Casper est de retour. Face à l’Argentin Cerundolo, le Norvégien a confirmé qu’il fallait compter sur lui à Rome et donc forcé­ment à Roland Garros où il a été fina­liste en 2022.

Après sa victoire, inter­rogé sur le court au sujet de son prochain adver­saire avec qui cela avait été plutôt chaud en quart de finale à Paris, Casper a joué la carte de l’humour.

« Nous avons discuté après l’in­ci­dent de RG. Nous nous respec­tons tous les deux. Je ne lui ai pas envoyé de carte postale de Noël et il ne m’en a pas envoyé non plus. Je ne suis pas sûr que nous puis­sions dire que nous sommes trop proches » a expliqué le Norvégien.

Les deux cham­pions se sont rencon­trés 4 fois, Casper mène 4 à 0.