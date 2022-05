Après un début de saison compliqué sur terre battue, Casper Ruud est de retour aux affaires. Grâce à sa victoire contre Denis Shapovalov (7–6(7), 7–5), tombeur de Rafael Nadal au tour précé­dent, le Norvégien s’offre le droit de défier Novak Djokovic dans le dernier carré à Rome ce samedi, en début de soirée.

« Je pense que l’une des choses les plus impor­tantes sur terre battue est d’avoir un bon pour­cen­tage de première balle. Aujourd’hui (vendredi), cela a bien fonc­tionné. J’ai bien servi pendant tout le match. Au début, vous êtes parfois un peu nerveux et excité de commencer, mais après cela, j’ai pu me calmer et trouver mon tempo », a analysé le 10e mondial en confé­rence de presse après son quart.

A noter que Djokovic et Ruud se sont affrontés deux fois, pour deux victoires du Serbe, dont une déjà dans la capi­tale italienne en demies, en 2020.