Après que plusieurs de ses homo­logues se soient déjà prononcés sur le sujet, Casper Ruud a égale­ment donné son avis sur le plateau de Tennis Channel concer­nant les condi­tions de jeu au Masters 1000 de Rome.

« Les condi­tions ici sont nette­ment plus lentes qu’à Madrid, je pense que tous les joueurs vous diront la même chose. C’est parfois amusant d’en­tendre les joueurs tennis diverger dans leurs opinions sur les courts durs les plus rapides ou les plus lents, mais ici, je pense que nous sommes tous d’ac­cord : la surface à Rome est beau­coup plus lente qu’à Madrid. Nous devons tous nous adapter, même si nous disons que c’est un terrain en terre battue clas­sique, celui de Madrid est plus inhabituel. »