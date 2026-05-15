Casper Ruud n’a pas eu à forcer son talent, ce vendredi, en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.
Opposé à un Luciano Darderi visiblement plus préoccupé par la mise en scène de son entrée sur le court que par sa prestation, le Norvégien a été sans pitié : 6–1, 6–1, en à peine 1h de jeu.
Qualifié pour la première fois sa carrière en finale du Masters 1000 de Rome après trois échecs dans le dernier carré, celui qui a désormais atteint la finale des quatre tournois majeurs sur terre battue, dont deux fois à Roland‐Garros, a été invité à se projeter sur son futur adversaire en finale.
Et comme il l’a rappelé, ce ne sera pas une mince affaire : « Ce sera un match difficile, quel que soit mon adversaire. Soit ce sera un gars qui semble incapable de perdre, soit ce sera Daniil, qui a déjà remporté ce tournoi. Ce sont tous les deux d’excellents joueurs et des athlètes incroyables. Si c’est Jannik, ce sera un nouveau défi pour moi et j’espère pouvoir prendre ma revanche par rapport à notre dernière rencontre… Je verrai si je peux faire mieux. Ce ne sera pas simple, quel que soit mon adversaire. Je suis vraiment fier et heureux d’être en finale ici pour la première fois. Ça fait du bien après une année un peu difficile. Ces résultats ont vraiment relancé ma saison. Voyons si je peux continuer sur cette lancée. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 19:09