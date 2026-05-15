Casper Ruud n’a pas eu à forcer son talent, ce vendredi, en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

Opposé à un Luciano Darderi visi­ble­ment plus préoc­cupé par la mise en scène de son entrée sur le court que par sa pres­ta­tion, le Norvégien a été sans pitié : 6–1, 6–1, en à peine 1h de jeu.

Qualifié pour la première fois sa carrière en finale du Masters 1000 de Rome après trois échecs dans le dernier carré, celui qui a désor­mais atteint la finale des quatre tour­nois majeurs sur terre battue, dont deux fois à Roland‐Garros, a été invité à se projeter sur son futur adver­saire en finale.

Et comme il l’a rappelé, ce ne sera pas une mince affaire : « Ce sera un match diffi­cile, quel que soit mon adver­saire. Soit ce sera un gars qui semble inca­pable de perdre, soit ce sera Daniil, qui a déjà remporté ce tournoi. Ce sont tous les deux d’excellents joueurs et des athlètes incroyables. Si c’est Jannik, ce sera un nouveau défi pour moi et j’espère pouvoir prendre ma revanche par rapport à notre dernière rencontre… Je verrai si je peux faire mieux. Ce ne sera pas simple, quel que soit mon adver­saire. Je suis vrai­ment fier et heureux d’être en finale ici pour la première fois. Ça fait du bien après une année un peu diffi­cile. Ces résul­tats ont vrai­ment relancé ma saison. Voyons si je peux conti­nuer sur cette lancée. »