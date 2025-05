Depuis sa victoire à Madrid, Casper Rudd a de nouveau confiance en son jeu et son talent. Selon lui, tout est possible.

« Tout tourne autour du plan A et du plan B. Ma philo­so­phie est qu’il faut toujours passer une balle de plus de l’ad­ver­saire, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Disons que c’est ma façon de jouer la plus tradi­tion­nelle, mais il y a des moments où le match vous invite à être un peu plus agressif, que ce soit en raison du type d’ad­ver­saire ou des condi­tions du terrain. Il y a des moments où l’on a plus peur de perdre, mais aussi d’autres où l’on se sent plus détendu. Ce que je constate, c’est que mon jeu est toujours prêt à riva­liser avec n’im­porte quel adver­saire. Je ne veux pas non plus être trop défensif, car la moindre erreur peut vous faire croire que c’est la fin du monde »