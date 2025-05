Tombeur de Jaume Munar ce mercredi (6−3, 6–4) à Rome, Casper Ruud a remporté son neuvième match match d’af­filée après son titre à Madrid. En confiance, le 7e joueur mondial va main­te­nant défier en quarts de finale Jannik Sinner, qu’il n’a encore jamais battu en trois confrontations.

Ruud on facing Jannik Sinner next in Rome



“Nobody has won more clay court matches than you over the last 5 years.. how much confi­dence does that give you as you try and beat Jannik Sinner for the first time on clay tomorrow?”



Casper : "Match wins is one thing and of course to do…