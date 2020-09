C’est la « grosse » surprise de cette reprise, Casper Ruud est en demi-finale après avoir dominé Matteo Berrettini lors d’un sacré combat. Le Norvégien peut même espérer atteindre la finale car il est possible que Diego Schwartzman soit victime d’un petit coup de mou comme c’est souvent le cas quand vous réalisez un petit exploit. Ceci dit, Casper était surtout ravi de la tactique qu’il avait mis en place pour atteindre le dernier carré : « Aujourd’hui, j’ai été génial sur le plan tactique. J’ai joué les points de manière très similaire, en essayant d’envoyer des balles très profondes et lourdes. Contre un gars qui sert aussi bien que Matteo, vous devez être très conscient de bien réussir vos jeux au service et c’est ce que j’ai fait. En ce moment mon capital confiance est à son maximum, donc je fois profiter de cette période »