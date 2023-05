Alors qu’il menait 7–6(2), 4–2 en demi‐finales du Masters 1000 de Rome et qu’il semblait se diriger vers la plus belle victoire de sa saison, Casper Ruud a été renversé par Holger Rune ce samedi. Le temps mort médical pris par le jeune danois juste après avoir été breaké dans le deuxième set (à 3–2) semble avoir un peu agacé le Norvégien.

S’il est resté très classe lors de la poignée de main, près d’un an après leur clash à Roland‐Garros, Casper s’est exprimé à ce sujet en confé­rence de presse.

« Une déci­sion tactique de la part de Rune ? J’aimerais penser que non, mais je ne sais pas. Il l’a pris pour son épaule. Quand je l’ai breaké juste avant, il ne servait pas parti­cu­liè­re­ment lente­ment. Ce n’est qu’une suppo­si­tion. Mais je pense que si vous avez mal, vous avez le droit de faire appel à un kiné­si­thé­ra­peute. La règle devrait peut‐être être discutée un peu, car il y a de nombreux cas où un joueur prend un temps d’arrêt médical avant le service de l’ad­ver­saire, ce qui, je le sais, déplaît un peu à beau­coup de gens parce que cela peut casser votre rythme et vous obliger à attendre lorsque vous êtes sur le point de servir. Je ne sais pas si cela pour­rait changer à l’avenir. Il est tout à fait permis de prendre un temps d’arrêt médical. Il semble que cela l’ait beau­coup aidé. Il a très bien joué dans le deuxième et le troi­sième set en reve­nant. Oui, s’il ressen­tait une douleur, c’est sûr que ça l’a beau­coup aidé, je pense. »