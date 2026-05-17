« Il se rapproche de la défaite », affir­mait Andrey Rublev avant sa défaite contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Casper Ruud va lui le défier en finale et il pense la même chose que le Russe, comme il l’a expliqué sur le plateau de Tennis Channel :

« Il semble en quelque sorte injouable et imbat­table ces derniers temps. Mais il faut simple­ment essayer de se dire qu’il est humain lui aussi. À un moment donné, je pense qu’Andrey Rublev l’a très bien dit : quand on ne cesse de gagner, on se rapproche inévi­ta­ble­ment de cette première défaite depuis long­temps. On essaie juste d’espérer que le jour où je me présen­terai, ce sera le jour J. Mais je suppose que je dois simple­ment me dire que pour élever mon niveau, un cran ne suffira pas contre ce joueur. Il faut le monter de deux, trois ou quatre crans, puis voir si je peux tenir le coup à partir de là. Et j’ai réalisé que si je veux avoir une chance de le battre, je vais proba­ble­ment devoir jouer mon meilleur match de l’année. Et essayons de le faire. »

Pour rappel, le numéro 1 reste sur 28 victoires consé­cu­tives sur le circuit, et 33 succès de suite en Masters 1000. Rien que ça.