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Sam Querrey : « Novak Djokovic est le seul joueur au monde pour qui le fait de ne pas jouer beau­coup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune importance »

Par
Thomas S
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Alors que certains s’in­ter­rogent sur le manque de rythme de Novak Djokovic à l’ap­proche de Roland‐Garros, lui qui effec­tuera son grand retour à la compé­ti­tion ce week‐end sur le tournoi de Rome après deux mois d’ab­sence, Sam Querrey, consul­tant pour Tennis Channel, a tenu à rassurer le tout le monde. Et il n’a pas tort. 

« Novak n’a besoin de rien pour se préparer à un long parcours à Roland‐Garros. C’est un peu ce qui a carac­té­risé Novak ces deux dernières années. Il a pris de longues périodes de repos, même avant l’Australie cette année, et ce depuis la fin de l’année dernière. Il n’a pas joué, il n’a même pas disputé de match de prépa­ra­tion avant l’Australie, et ensuite, qu’est‐ce qu’il a fait ? Il s’est qualifié pour la finale. Je pense donc que pour Novak, c’est proba­ble­ment le seul joueur pour qui le fait de ne pas jouer beau­coup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune impor­tance ; je pense qu’il s’en sortira très bien. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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