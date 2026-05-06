Alors que certains s’interrogent sur le manque de rythme de Novak Djokovic à l’approche de Roland‐Garros, lui qui effectuera son grand retour à la compétition ce week‐end sur le tournoi de Rome après deux mois d’absence, Sam Querrey, consultant pour Tennis Channel, a tenu à rassurer le tout le monde. Et il n’a pas tort.
« Novak n’a besoin de rien pour se préparer à un long parcours à Roland‐Garros. C’est un peu ce qui a caractérisé Novak ces deux dernières années. Il a pris de longues périodes de repos, même avant l’Australie cette année, et ce depuis la fin de l’année dernière. Il n’a pas joué, il n’a même pas disputé de match de préparation avant l’Australie, et ensuite, qu’est‐ce qu’il a fait ? Il s’est qualifié pour la finale. Je pense donc que pour Novak, c’est probablement le seul joueur pour qui le fait de ne pas jouer beaucoup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune importance ; je pense qu’il s’en sortira très bien. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 17:21