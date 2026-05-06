Alors que certains s’in­ter­rogent sur le manque de rythme de Novak Djokovic à l’ap­proche de Roland‐Garros, lui qui effec­tuera son grand retour à la compé­ti­tion ce week‐end sur le tournoi de Rome après deux mois d’ab­sence, Sam Querrey, consul­tant pour Tennis Channel, a tenu à rassurer le tout le monde. Et il n’a pas tort.

« Novak n’a besoin de rien pour se préparer à un long parcours à Roland‐Garros. C’est un peu ce qui a carac­té­risé Novak ces deux dernières années. Il a pris de longues périodes de repos, même avant l’Australie cette année, et ce depuis la fin de l’année dernière. Il n’a pas joué, il n’a même pas disputé de match de prépa­ra­tion avant l’Australie, et ensuite, qu’est‐ce qu’il a fait ? Il s’est qualifié pour la finale. Je pense donc que pour Novak, c’est proba­ble­ment le seul joueur pour qui le fait de ne pas jouer beau­coup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune impor­tance ; je pense qu’il s’en sortira très bien. »