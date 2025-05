Cohabiter avec les têtes d’af­fiche n’est pas toujours facile. Sam Querrey en a fait cette expé­rience au cours de sa carrière. Dans le podcast Nothing Major, l’an­cien onzième joueur mondial a révélé une anec­dote crous­tillante sur Serena Williams, Roger Federer et Rafael Nadal. À en croire ses propos, rapportés par Express, les trois mono­po­li­saient les instal­la­tions du tournoi de Rome, le taureau de Manacor en particulier.

« Tout d’abord, il n’y a qu’un seul court, litté­ra­le­ment un court d’en­traî­ne­ment pour environ 150 joueurs et Serena l’uti­li­sait pendant deux heures, puis Rafa pendant deux heures, Federer pendant environ quatre‐vingt‐dix minutes, et tous les autres étaient à Pietrangeli. Il y avait un seul terrain d’en­traî­ne­ment pour les hommes et les femmes, et Rafa l’uti­li­sait pendant deux heures d’af­filée. Ce qui était bien, vous savez, entre deux et quatre heures de l’après‐midi, juste Rafa, pendant que tout le monde est au repos, frap­pant à 20 minutes de distance, quatre [joueurs] sur un court, et c’était brutal ».