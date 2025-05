Tout le monde vantait le roman­tisme du tournoi de Rome avec son court mythique, le Nicola Pietrangeli, avec ses statuts romaines, son accès libre et son archi­tec­ture d’un autre temps.

Et bien ce bijou n’existe plus car la fédé­ra­tion italienne a décidé de le trans­former en lui collant une tribune, histoire aussi de faire un peu plus de recettes en termes de billetterie.

The new look of the historic Pietrangeli court in Rome.



Via @FadingTramlines pic.twitter.com/Dtj7W4kFeR