Lors de sa conférence de presse, Diego était plus que satisfait car ce genre de victoire face à un ténor du circuit est importante dans une carrière : « J’ai joué neuf fois contre lui et quatre ou cinq fois j’étais proche d’avoir mes chances de le battre. Rafa est revenu après sept mois sans jouer et je n’avais pas bien joué également depuis la reprise. Les conditions m’ont favorisé, le rebond était « faible », le jeu étant plus lent que les jours précédents. Avant d’entrer sur le court, je savais que j’allais avoir des opportunités. J’étais très concentré et moitvé » a expliqué l’Argentin avant de revenir sur le caractère exceptionnel de cet exploit.

« C’est ma meilleure victoire et le meilleur match que j’ai jamais joué. J’ai joué contre les meilleurs du monde, les grandes légendes et je ne les avait jamais battus. C’est triste de ne pas pouvoir avoir de fans aujourd’hui, vu comment s’est déroulé le match. J’ai l’impression que c’est un tournoi étrange car il n’y a personne mais malgré tout cela reste mon meilleur match de tous les temps »