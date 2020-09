Diego Schwartzman revient sur le devant de la scène après une tournée américain ratée. Sur l’ocre, l’Argentin retrouve ses marques et de l’envie. Ce samedi en quart d finale, il devra donc s’attaquer à un certain Rafael Nadal. Comme il l’a exprimé en conférence, il a déjà dans le passe posé des soucis à l’Espagnol : « Parfois, j’étais sur le point de compliquer les choses pour lui et dans d’autres duels je n’ai pas vraiment exister. D’après ce que j’ai vu ces jours-ci, il me semble pas que Rafa se soit arrêté. A-t-il joué des tournois secrets à Majorque ? Je me pose vraiment la question (rires). Je suis très heureux de le voir à nouveau sur un court car nous sommes amis. J’ai hâte d’être face à lui. Depuis le début de la semaine, je retrouve des sensations. même s’il y a des hauts et des bas. Qui sait si la surprise peut venir, j’espère parce que j’aimerais gagner ».