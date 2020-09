Diego Schwartzman est un joueur attachant car il est forcément atypique. Sa taille n’est pas dans les normes d’un joueur du top 10 de l’ATP où il faut être généralement grand et puissant, où il faut s’appuyer sur un service qui vous permet de gagner des points gratuits.

En conférence de presse, ému, Diego est revenu sur tout ça et sur le travail supplémentaire qu’il doit réaliser pour rivaliser : « Depuis mi-2016, je fais un travail quotidien auquel les gens ne peuvent pas s’habituer. J’ai toujours cherché à m’améliorer et je suis conscient que si je ne suis pas très bien mentalement ou phyiquement, les choses sont plus compliquées pour moi car je ne gagne généralement pas de points gratuits avec le service. Je dois courir plus que les autres, mettre plus de balles dans le court, en bref, faire toujours plus de choses que beaucoup d’autres. Je travaille au maximum pour que quand les choses se passent bien et que les sentiments sont positifs, j’ai toutes les chances de donner le meilleur de moi même. Cette semaine, j’ai traversé beaucoup de hauts et de bas mais j’ai toujours eu le désir de bien faire, cela a payé »