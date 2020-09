L’écart est immense. Diego Schwartzman va disputer à 28 ans sa première finale de Masters 1000. Novak Djokovic est lui le recordman ultime en la matière avec 52 matchs pour le titre à son actif. Aux confrontations entre les deux joueurs, le Serbe mène 4 à 0. L’Argentin n’avait jamais battu de membre du Big 3 avant sa victoire face à Rafael Nadal en quarts.

Diego peut se targuer de quelques motifs d’espoirs. La dernière fois qu’il a affronté le numéro 1 mondial sur terre battue, en 2017, il avait perdu, certes, mais en 5 sets. Il est capable de lui poser quelques soucis sur cette surface. Mais sera-t-il prêt physiquement après avoir sorti Denis Shapovalov au terme d’un long et tendu il y a moins de 24 heures ?

Schwartzman a donné son ressenti en conférence de presse : « Je ne vous dirais pas que c’est impossible, mais c’est très, très difficile. Mes seules options sont de jouer à plus de 100 % de mes capacités et de profiter de toutes les opportunités que je peux avoir. Je dois oublier tout ce qui entoure le match, le préparer comme un de plus. Je joue beaucoup de choses demain et je le fais contre un joueur incroyable. J’ai deux grands rêves en tant que joueur de tennis : gagner un grand tournoi et être dans le top 10. Les deux seront en jeu lors de la finale », a-t-il assumé.

La finale débute aux alentours de 17h.