Bien sûr la victoire du Canadien a été moins triom­phale qu’elle aurait pu l’être puisque Rafa était clai­re­ment diminué. Il n’empêche que Denis pose des problèmes à l’Espagnol. On se souvient de leur duel en quart de finale de l’Open d’Australie cette saison ou encore leur combat à Rome la saison dernière.

Avec son jeu si spécial, Denis a encore confirmé qu’il pouvait faire des grosses perfor­mances. En confé­rence de presse, il a aussi eu un mot gentil pour son adver­saire qu’il admire depuis toujours.

« C’est dur de voir Rafa aussi endo­lori en fin de match. Je n’ai jamais voulu le voir dans ce type de cette situa­tion, surtout étant la légende qu’il est. J’espère qu’il se remettra vite car il donne beau­coup à notre sport. J’espère qu’il sera prêt à 100% pour Roland Garros. Il a encore beau­coup d’ex­ploits à réaliser. Il semble que son corps va mal, mais j’es­père que ce n’est rien de grave. C’est incroyable de pouvoir le battre. J’avais déjà des balles de match l’année dernière et c’était un senti­ment doulou­reux. Je me souviens de ce match, parce qu’il m’a fait très mal. C’est pour­quoi malgré les circons­tances parti­cu­lières je suis heureux d’avoir la victoire entre mes mains cette fois. Cela faisait cinq ans que je ne l’avais pas battu et c’est spécial de pouvoir le faire, surtout sur terre battue »