Eliminé en quarts de finale à l’US Open, en cinq sets, Denis Shapovalov fait partie de ces joueurs qui doivent gérer plusieurs choses à la fois : la récupération physique, le changement de surface et le décalage horaire.

Le Canadien a surmonté tout ça et s’est montré convaincant face à l’Argentin Guido Pella.

« Je suis très content de mon succès et de la manière. Je n’ai pas eu un match facile contre Pella, un joueur spécialiste sur cette surface. J’ai très bien bougé et j’ai un peu combattu le décalage horaire. J’essaye de faire tout mon possible pour récupérer le plus vite possible et faire un bon tournoi ici à Rome. Maintenant, je dois me reposer et préparer mon prochain match. Je ne sais pas grand-chose sur Pedro Martínez, alors je vais parler à Youzhny (Son entraîneur) pour m’aider un peu à affronter le match », a déclaré Denis après son 1er tour.