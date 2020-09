Toute cette semaine, le Canadien a été étonnant et bondissant. Auteur d’un très gros match face à Schwartzman, il s’incline avec les honneurs même s’il pense logiquement qu’il aurait pu passer.

Le seul et vrai bémol dans son jeu vient de son service où il a commis trop de doubles fautes (8) notamment à des moments clés. « Je sens que je m’améliore beaucoup et surtout sur terre battue. Avoir poussé l’un des meilleurs au monde à la limite sur terre battue est une bonne nouvelle et je vais continuer à travailler pour aller plus loin. Aujourd’hui a été un grand match, nous avons été tous les deux très bons. Je pense que nous méritions tous les deux de gagner. Mon regret est de ne pas avoir pu m’appuyer sur mon service qui est généralement un point fort de mon jeu ».

Une victoire permettait au Canadien de rentrer dans le Top 10 ce lundi, c’est donc raté. Mais là aussi, Denis est philosophe : « J’ai seulement 21 ans alors je suis déja très heureux d’avoir eu l’occasion d’y entrer, je vais continuer à progresser et cela pourra donc arriver bientôt »